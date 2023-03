La Castelfrettese gioca a Chiaravalle

Avversari da zona playoff per le prime due della classe. La Castelfrettese oggi di scena a Chiaravalle, mentre domani la Filottranese ospiterà il Castelbellino che mercoledì non è andato oltre al pareggio, nel recupero casalingo, contro la Castelleonese. Il Borgo Minonna, in casa, contro il Montemarciano, va a caccia del pokerissimo di vittorie di fila. Insieme al Borgo, appaiato al quarto posto in classifica, c’è il Sassoferrato Genga che ospiterà il Monserra. A Camerano in palio punti salvezza tra Real e Labor. Prima Categoria (girone B), 10ª giornata di ritorno. Oggi (ore 15): Borgo Minonna-Montemarciano, Chiaravalle-Castelfrettese, Colle 2006-Castelleonese (ore 19), Real Cameranese-Labor (ore 14:30), Sassoferrato Genga-Monserra, Staffolo-Loreto, Villa Musone-Sampaolese. Domani (ore 16): Filottranese-Castelbellino. Classifica: Castelfrettese 51; Filottranese 50; Borgo Minonna e Sassoferrato Genga 44; Castelbellino 38; Chiaravalle 37; Staffolo 34; Montemarciano 32; Labor, Real Cameranese, Monserra e Sampaolese 29; Castelleonese 28; Villa Musone 25; Colle 2006 11; Loreto 9.