La Castelfrettese non molla in vetta

La qualità non manca proprio quest’anno nel girone B di Prima Categoria. Alla fine del girone di andata sei squadre nel giro di sette punti. E l’equilibrio non mancherà neanche nel girone di ritorno. La Castelfrettese di Bugari e la Filottranese di Malavenda si contendono il primo posto. Entrambe vanno al giro di boa in testa con 30 punti, ma è la Castelfrettese a svettare più in alto di tutti in virtù della vittoria nello scontro diretto. I biancorossi di Castelferretti hanno riagguantato il primo posto proprio sabato grazie alla vittoria di misura a Camerano, ma soprattutto al ko della Filottranese sul campo del Villa Musone. Si riavvicina alla vetta anche il Sassoferrato Genga lontano appena un punto, reduce da due vittorie consecutive e dal cambio di allenatore. Salutato Perini ecco mister Marco Franceschelli partito subito con il piede giusto con il 3-1 rifilato dal suo ‘’Sasso’’ alla Castelleonese. Una partita che i biancoazzurri hanno impiegato un paio di minuti per indirizzarla nel binario giusto. Nel sabato che ha visto disputarsi l’ultima di andata ecco lo squillo vincente del Borgo Minonna che torna alla vittoria piegando e agganciando al quinto posto il Castelbellino. Non stecca neanche il Monserra contro un Colle 2006 che nonostante il cambio in panchina non riesce a intravedere la luce. Al pari di un Loreto che registra ancora lo zero nella casellina delle vittorie. Continua il grande momento della Labor alla terza vittoria consecutiva con un poker al Chiaravalle. Secondo squillo di fila per un Montemarciano che si aspettava di più dal girone di andata.