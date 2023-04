La Castelfrettese non si ferma più: nona vittoria di fila

La capolista Castelfrettese conquista la nona vittoria di fila. La formazione di Bugari espugna anche il campo di Villa Musone grazie a un gol nella ripresa di Paniconi. Torna alla vittoria anche la Filottranese a valanga sul campo del Colle 2006: otto reti con doppietta di Paialunga e reti di Maccioni, Perna, Corneli, Lorenzini, Maresca e Massucci. Vincono anche la terza e la quarta in classifica, rispettivamente Sassoferrato Genga e Borgo Minonna. Per il Sassoferrato Genga a segno Cossa e Ricci nel primo tempo (riapre la sfida Chiariotti nel finale). Il Borgo Minonna torna a esultare grazie a una doppietta di May. Ieri sono arrivati anche i primi verdetti, in fondo alla classifica: salutano la categoria Loreto e Colle 2006. Prima Categoria (girone B), 12ª giornata ritorno. Ieri: Borgo Minonna-Loreto 2-0, Chiaravalle-Castelbellino 2-1, Colle 2006-Filottranese 0-8, Real Cameranese-Montemarciano 0-2, Sassoferrato Genga-Sampaolese 2-1, Monserra-Labor 3-0, Staffolo-Castelleonese 2-2, Villa Musone-Castelfrettese 0-1. Classifica: Castelfrettese 60; Filottranese 54; Sassoferrato Genga 53; Borgo Minonna 48; Chiaravalle 43; Staffolo 41; Castelbellino e Montemarciano 39; Labor e Sampaolese 33; Castelleonese e Monserra 32; Real Cameranese 30; Villa Musone 29; Colle 2006 11; Loreto 9. Prossimo turno (22-23042023): Castelbellino-Villa Musone, Castelfrettese-Sassoferrato Genga, Castelleonese-Borgo Minonna, Colle 2006-Chiaravalle, Labor-Montemarciano, Loreto-Real Cameranese, Sampaolese-Monserra, Filottranese-Staffolo.