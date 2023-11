La Castelfrettese regge. Solo un pari per i Portuali

CASTELFRETTESE

1

PORTUALI

1

CASTELFRETTESE: Sollitto, Y. Sampaolesi, Lucchetti, Rango, Simone (9’ Scortechini), Bartolini (35’ st Felicissimo), Mazzarini (44’ st Garuti), Mosciatti (45’ Brunori), Beta, M. Sampaolesi, Rocchi. All. Fenucci

PORTUALI DORICA: Tavoni, Crivellin (24’ st Piermattei), Tonini, Rinaldi, Savini, Santoni, Candolfi, Sassaroli, Pascali (24’ st Polenta), Lazzarini, De Marco. All. Ceccarelli

Arbitro: El Mouhsini di Pesaro

Reti: 42’ Crivellin, 9’ st Rocchi

Un tempo a testa per Castelfrettese e Portuali, 1-1 il punteggio finale in una gara condizionata da manto erboso appesantito e vento. Apre Crivellin, classe 2005, primo gol tra i grandi con la maglia dei Dockers, risponde Rocchi nella ripresa per i Frogs. Il punto colto permette agli anconetani di mantenere la vetta di PromozioneA, in attesa degli impegni odierni delle avversarie che potrebbero avvicinarsi, mentre i biancorossi rimangono nella pancia della graduatoria. Dopo venti minuti bloccati, le prime conclusioni portano le firme di Rinaldi (blocca Sollitto) e Beta (Tavoni in due tempi neutralizza). Al 27’ il colpo di testa di Bartolini rischia di spiazzare il proprio portiere, ma la palla sorvola la sbarra.

Tre minuti dopo Portuali pericolosi con la doppia serpentina di Pascali, palla a Tonini che viene murato sul più bello. Al 34’ torre di capitan Savini per Crivellin, girata di esterno al volo che esce di un soffio. Preludio al gol che arriverà al 42’, grazie a una punizione perfetta di Sassaroli che trova all’interno dell’area il difensore abile a staccare e siglare lo 0-1. Nella ripresa la Castelfrettese cambia registro e pareggia al 9’ con Rocchi che, di testa, gira un traversone di Mazzarini e lo indirizza dove Tavoni non può arrivare. Nel finale occasioni per i locali con lo stesso Rocchi e Beta, ma l’1-1 non si schioda più.

Giacomo Giampieri