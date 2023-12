La Clementina delude nel match d’alta quota

3

CLEMENTINA

0

Parziali: 25-19, 25-21, 25-23

ANGELINI : Morolli 1, Vecchi 7, Pinali 9, Benazzi 19, Fabbri 6, Caniato 9, Besteghi 1, Conficoni 2, Bellini, Guardigli, Besteghi, Calisesi (L1), Tamborrino (L2). All. Lucchi.

CLEMENTINA 2020: Dalla Rosa 12, Ciccolini 4, Stafoggia 6, Usberti 2, Fedeli 6, Canuti 9, Grilli 5, Saveriano 1, Pizzichini 3, Paparelli, Boari, Sposetti (L1), Bastari (L2). All. Paniconi.

Arbitri: Tosti e Audone

La sfida di alta quota volta le spalle alla Clementina che torna da Cesena senza neanche un set. Primi due set quasi senza storia con le romagnole a guidare nel punteggio piazzando prima dei break importanti e poi controllando abbastanza agevolmente i tentativi di rimonta delle ospiti. Solo nel terzo set la Clementina cerca di invertire la rotta guidando per larghi tratti anche la frazione fino a quota 21. Poi nel finale è l’attacco delle padrone di casa a fare la differenza. Serata no per la Clementina soprattutto in battuta, poco incisiva, oltre a parecchi errori che facilitano l’avversario.