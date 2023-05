La Clementina fa giustizia all’ultimo atto Ma il vantaggio di due set è stato dilapidato

trevi

2

clementina 2020

3

Parziali: 20-25, 22-25, 25-20, 26-24, 11-15

LUCKY WIND : Castellucci, Canuti, Capezzali, Tiberi, Formenti, Giordano, Lillacci (L1), Casareale, Della Giovanpaola, Porcu, Radi, Ba Giedere, Coresi (L2). All. Ricci

CLEMENTINA 2020: Pizzichini 9, Sconocchini 12, Saveriano 1, Ciccolini 1, Bovolo 26, Fedeli 13, Gotti 2, Valentini 4, Ricciotti, Villani, Falcone (L1), Bastari(L2). All. Mucciolo

Arbitri: Almanza e Binaglia

Ancora un tiebreak vincente per la Clementina che espugna Trevi conquistando altri due punti.

Poteva essere anche migliore il bilancio per la formazione esina scappata in doppio vantaggio, scesa in campo senza tanti pensieri vista la salvezza raggiunta nella giornata precedente. Tutt’altro discorso per Trevi a caccia ancora della permanenza in B1 che arriva dopo la vittoria nel terzo e quarto set che permette alle umbre di festeggiare.

Il tiebreak poi se lo aggiudica la squadra marchigiana, il nono stagionale dei quali ben otto vinti dalle ragazze di Mucciolo.