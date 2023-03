La Clementina si sbarazza di Modena

CLEMENTINA

3

VOLLEY MODENA

0

Parziali: 25-16, 25-20, 25-15

CLEMENTINA 2020 VOLLEY: Pizzichini 2, Sconocchini 9, Saveriano 2, Ciccolini 11, Bovolo 15, Catani 6, Valentini 2, Fedeli, Gotti, Falcone (L1), Ricciotti, Villani. All. Mucciolo

VOLLEY MODENA: Coccoli, Kraja, Lorenzi, Tonello, Martinato, Fiore, Quinteros, Boscani, Otta, Malenotti (L1), Garavaglia (L2). All. Marazzi

Arbitri: Di Virgilio e La Torre

Un’altra vittoria per la Clementina che non poteva sbagliare, in casa, contro l’ultima della classe. Bovolo e compagne liquidano il Volley Modena in tre set.

Archiviato velocemente il primo parziale letteralmente dominato dalle jesine, nel secondo le modenesi cercano di resistere fino al 1312, ma alla fine si devono arrendere.

Anche nel terzo set la musica non cambia con le padrone di casa che dominano nel punteggio prendendosi la quinta vittoria consecutiva che vale altri tre punti.