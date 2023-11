La Clementina soffre e poi si prende la posta

1

JESI

3

Parziali: 18-25, 25-22, 10-25, 22-25

LUCKY WIND : Corradetti 13, Casareale 4, Kraja 10, Gresta 13, Danaila 11, Di Arcangelo 1, Natalizia (L), Pioli, Della Giovanpaola, Mochetti, Mariano, Carini n.e., Sirci 1. All. Camiolo.

PIERALISI JESI: Quinteros 1, Girini (L2), Cecconi (L1), Pepa 1, Paolucci 5, Peretti 5, Castellucci 20, Marcelli, Miecchi 3, Pomili 9, Milletti 9, Moretto 17. All. Sabbatini.

Arbistri: Binaglia e Tanzilli

Tre punti per la Pieralisi dalla trasferta umbra. Jesi inizia bene prendendo subito un buon vantaggio, spingendo al servizio (cinque gli ace) e in attacco e mantenendosi saldamente al comando (15-21). La Lucky Wind fatica a tenere il passo e il finale non riserva nessuna sorpresa. Nel secondo set cresce il rendimento delle umbre, arriva il pareggio nei parziali, poi dal terzo set la Pieralisi torna padrona del campo, con l’attacco che diventa inarrestabile (8-22). Nel quarto parziale è battaglia, ma sul 22 pari arriva il break decisivo della Pieralisi con due punti di Moretto. La diciassettenne Pepa poi chiude con un ace la sfida.