La Clementina sorride: "Segnale di crescita"

SANTA LUCIA ROMA

0

CLEMENTINA

3

PARZIALI: 19-25, 12-25, 18-25

ICS S. LUCIA ROMA: Viselli 2, Culiani 5, Sturabotti 2, Cottone 8, Croci 3, De Angelis 5, Cherubini, Colonnelli, Mazzoni, Gatto, Cesaroni, Gargano, (L1), Forte (L2). All. De Gregoris

CLEMENTINA 2020: Dalla Rosa 3, Ciccolini 9, Stafoggia 10, Usberti 5, Fedeli 2, Canuti 9, Grilli 5, Saveriano 5, Pizzichini 2, Paparelli, Boari, Sposetti (L1), Bastari (L2). All. Paniconi

Arbitri: Cioffi e Cece

Prima vittoria netta per la Clementina che espugna il campo della Ics S. Lucia. Tutto facile o quasi per Saveriano e compagne alle quali basta un po’ aumentare il ritmo nel primo set per prendere il largo. Ancora più agevole la conquista del secondo parziale, con le marchigiane capaci di infilare un break di undici punti. Nella terza frazione equilibrio fino a metà poi la Clementina chiude la sfida con Fedeli-Usberti. "Dovevamo dare un segnale di crescita, perché venivamo da una buona prestazione anche se non costante. Penso che siamo riusciti a farlo e questo è molto positivo" dice il tecnico della Clementina.