La Clementina torna con un punto dalla Toscana

NOTTOLINI

3

CLEMENTINA

2

PARZIALI: 25-16, 19-25, 25-19, 17-25, 19-17

IMG NOTTOLINI : Cusma 14, Sgherza 12, Lunardi 15, Meoni 5, Diagne 10, Secciani 5, Grucka 2, Fatone, Zarattini, Catani, Mammini, Venturi (L1), Zarattini (L2). All. Malucchi.

CLEMENTINA: Dalla Rosa 17, Ciccolini 6, Stafoggia 12, Usberti 4, Fedeli 4, Canuti 11, Grilli, Saveriano 3, Pizzichini 6, Paparelli, Boari, Sposetti (L1), Bastari (L2). All. Paniconi.

Arbitri: Palmieri e Penta

Dopo quattro vittorie consecutive la Clementina cade. Ancora in trasferta, ma stavolta la formazione di Paniconi muove la classifica tornando con un punto dalla Toscana. Il cuore non basta alle marchigiane - non al meglio per le non perfette condizioni di alcune giocatrici - che sbagliano tanto in attacco. La Clementina rincorre sempre, giocando bene solo nel quarto parziale, ma non continuando nel quinto set dove le jesine vanno subito sotto, rimontano, hanno anche tre palle a proprio favore per chiudere il match ma è Capannori a chiudere a proprio favore ai vantaggi.