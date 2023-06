La composizione dei gironi è un giallo Sempre più squadre del nord per l’Ancona

La scadenza per le iscrizioni fissata per il 20 giugno scorso è stato il primo filtro per l’ammissione delle 60 squadre al prossimo campionato di serie C. E intanto c’è bufera sul Lecco: niente serie B, pare, ma neanche C. E sui lariani che hanno meritatamente vinto i playoff rischiano di scendere i titoli di coda, il peggior epilogo possibile dopo una stagione vissuta al di là di ogni più rosea previsione: una categoria indietro, ripartendo dalla D, anziché una avanti conquistata sul campo. Colpa di uno stadio non a norma per la serie B, anche se la società è arrivata a chiedere lo stadio anche a Padova, pur di disputare la prossima stagione.

Insomma, in serie C sarebbero pronte al via per la prossima stagione: Albinoleffe, Alessandria, Ancona, Arezzo, Arzignano, A.Cerignola, Avellino, Benevento, Brescia (che però spera in un ripescaggio sfruttando il capitombolo del Lecco), Brindisi, Carrarese, Catania, Cesena, Crotone, Fermana, Fiorenzuola, Foggia, G.Erminio, Giugliano, Gubbio, Juventus N.G., J.Stabia, Latina, Legnago, L.R. Vicenza, Lucchese, Lumezzane, Messina, Monopoli, Monterosi, Novara, Olbia, Padova, Paganese, Pergolettese, Perugia, Pescara, Picerno, Pineto, Pontedera, Potenza, Pro Patria, Pro Sesto, Pro Vercelli, Recanatese, Renate, Rimini, S.Levante, Siena (sub iudice), Spal, Taranto, Torres, Trento, Triestina, Turris, V.Entella, V.Verona, V.Francavilla e Vis Pesaro. Sono 59 squadre.

Il Pordenone non si è iscritto, il suo posto dovrebbe andare al Mantova, dunque riammesso in C, e sarebbe la 60esima. Se il Lecco scomparirà dalla B e dalla C il suo posto dovrebbe andare al Brescia, e dunque al nord subentrerebbe l’Atalanta U.23.

Il girone nord sarebbe dunque composto da: Albinoleffe, Alessandria, Arzignano, Atalanta U23 – che però potrebbe essere dirottata al centro per evitare di avere le due seconde squadre di A nello stesso girone –, G.Erminio, Juventus N.G., L.R.Vicenza, Legnago, Lumezzane, Mantova, Novara, Padova, Pergolettese, Pro Patria, Pro Sesto, Pro Vercelli, Renate, Trento, Triestina e V.Verona. Se l’Atalanta U23 fosse dirottata al centro, il suo posto nel girone A potrebbe essere preso da una ripescata dalla serie D, se fosse una squadra del nord, oppure dal Fiorenzuola, la più nordica delle formazioni del girone B.

Quanto al girone B, dando l’Atalanta U23 al nord, sarebbe composto da: Ancona, Arezzo, Carrarese, Cesena, Fermana, Fiorenzuola, Gubbio, Lucchese, Olbia, Siena (sub iudice), Perugia, Pineto, Pontedera, Recanatese, Rimini, S.Levante, Spal, Torres, V.Entella e Vis Pesaro.

Se il Siena non sarà ammesso, il ripescaggio darebbe precedenza alle squadre B della serie A (dunque l’Atalanta U23 che andrebbe al nord) e a quelle della serie D, quindi potrebbe scendere al centro l’Alessandria, perché dalla D sembrano in pole Sanremese e Alcione Milano ma la graduatoria dei ripescaggi dalla D ancora non c’è.

Sarebbe al completo, invece, il girone C, con il Messina iscritto in extremis: A.Cerignola, Avellino, Benevento, Brindisi, Catania, Crotone, Foggia, Giugliano, Juve Stabia, Latina, Messina, Monopoli, Monterosi, Paganese, Pescara, Picerno, Potenza, Taranto, Turris e V.Francavilla.

Giuseppe Poli