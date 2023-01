La Cosma Vela Ancona si affida ai giovani

Il conto alla rovescia verso il prossimo campionato di serie A2 femminile è cominciato e la Cosma Vela Ancona si rimbocca le maniche. La formazione anconetana retrocessa dalla serie A1 ha perso qualche pezzo pregiato e riparte dalle giovani, ma con un organico comunque competitivo. Le cosmiche di coach Milko Pace inizieranno la stagione ufficiale con la trasferta di domenica 15 gennaio a Pescara in casa della Pretuziana in un girone, quello sud, che vedrà impegnate otto società: oltre a Cosma Vela Ancona e Pretuziana Pescara, infatti, ci saranno Waterpolo Napoli Lions, Cosenza, Volturno S.Maria Capua Vetere, Lazio Nuoto, Castelli Romani e Roma Vis Nova. Sette squadre con cui la Cosma Vela Ancona dovrà fare i conti per misurare le proprie ambizioni d’alta classifica. "Il girone è molto equilibrato – spiega coach Milko Pace – e dunque bello anche per questo, non ci saranno risultati scontati. Sulla carta Napoli e Cosenza hanno qualcosa in più delle altre, poi ci siamo noi, Vis Nova e Lazio, allo stesso livello. Il precampionato ci ha detto che stiamo lavorando bene, la squadra è molto giovane ma viene da un campionato di A1 e mi aspetto che quest’esperienza si riesca a trasformare in crescita, maturità, e qualità durante la stagione. Anche se sappiamo che incontreremo avversarie con giocatrici che hanno militato anche in A1 ad alti livelli". Una squadra, quella anconetana, che punterà dunque sull’esperienza di giocatrici come Elisa Quattrini, Michela Ferretti e Lisa Strappato per far maturare giocatrici che si sono già messe in mostra durante l’ultima stagione di A1 come Chiara Bartocci e Veronica Martella. Gli obiettivi della Vela Ancona secondo coach Milko Pace: "Vogliamo raggiungere i playoff, non importa da quale posizione. Poi vedremo come staremo a maggio e giugno e ci giocheremo le nostre chance".