La cura Colavitto dà subito risultati. E’ un’altra squadra. In due giorni

AREZZO

(4-3-3): Perucchini; Barnabà, Cella, Pellizzari, Martina (40’ st Agyemang); Nador (27’ st Kristoffersen), Gatto, Paolucci (40’ st Gavioli); Energe (15’ st Saco), Spagnoli, Cioffi (27’ st Marenco). A disp. Vitali, Testagrossa, Clemente, Dutu, Radicchio, Mattioli, Basso. All. Colavitto.

AREZZO (4-3-3): Trombini (32’ Borra); Lazzarini (33’ st Coccia), Risaliti, Chiosa, Montini; Damiani, Mawuli (1’ st Castiglia), Foglia; Guccione (1’ st Pattarello), Kozak (21’ st Gucci), Gaddini. A disp. Ermini, Bianchi, Settembrini, Iori, Zona, Poggesi, 25 Masetti. All. Indiani.

Arbitro: Poli di Verona.

Reti: 27’ Energe, 16’ st Spagnoli, 38’ st Paolucci.

Note - Ammoniti: Castiglia, Cella, Lazzarini, Martina; spettatori: 3349 compresa quota abbonati, per un incasso di euro 16.778; recuperi: 5’ + 5’; nel primo tempo malore per un fotografo di Arezzo che deve ricorrere alle cure del medico in seguito a un’esplosione causata dalla curva ospite.

L’Ancona è tornata e il Del Conero festeggia. Senza giocare una partita spumeggiante è comunque capace di metterci cuore e determinazione, andando a cogliere il successo in casa dopo oltre un mese e rifilandone tre all’Arezzo.

E’ la cura Colavitto: il tecnico è ritornato sulla panchina dorica da appena due giorni, ma la squadra sembra rinfrancata e soprattutto, che poi è quel che conta, ritrova la vittoria, netta, meritata e corposa, tra l’altro contro una squadra che pochi giorni fa ha superato 3-1 la Spal. Primo tempo abbastanza da sbadigli, Ancona solida in difesa, che accelera le giocate solo quando innesca le ripartenze, ma le occasioni da una parte e dall’altra sono una rarità.

Ci si deve accontentare di una bella imbucata di Spagnoli in area su cui arriva prima la difesa aretina, al quarto d’ora cross di Paolucci, velo di Spagnoli e intervento di Montini su Energe, l’arbitro non ravvisa fallo da rigore.

Così si arriva verso la mezz’ora quando l’Ancona trova il gol del vantaggio: Martina di destro mette in area una palla alta su cui si avventa Nador che batte Mawuli in elevazione e di testa scavalca Trombini, mentre la palla danza sulla linea arriva Energe che la spinge dentro.

Nell’occasione il portiere dell’Arezzo si fa male ed è costretto a lasciare il campo, sostituito da Borra. Si gioca a ritmi blandi, fino all’intervallo non succede più nulla.

Nella ripresa dopo un quarto d’ora l’Ancona trova il bis: Saco recupera un pallone, Nador di testa per Cioffi che al limite dell’area subisce fallo, l’arbitro concede il vantaggio, Paolucci da sinistra serve una palla d’oro per Spagnoli che di piatto infila Borra, per il bomber è il quarto centro stagionale.

Nel finale il tris: Spagnoli lancia Kristoffersen che cade a contatto con Borra, Paolucci recupera il pallone e la calcia dentro nonostante l’estremo tentativo di salvataggio dell’Arezzo oltre la linea di porta.

Stavolta l’Ancona nel finale non sbanda, non si fa sorprendere e porta a casa tre punti d’oro, che fanno sicuramente bene alla classifica ma soprattutto sono importanti per il morale della squadra che finisce a festeggiare sotto alla Nord.

Giuseppe Poli