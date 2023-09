La curva sprona gli anconetani Abbonamenti a gonfie vele

Il debutto interno di sabato contro il Gubbio allo stadio del Conero sta mettendo in moto il tifo anconetano. Ieri pomeriggio sulla sua pagina Facebook i ragazzi della Curva Nord hanno pubblicato l’invito a tutta la tifoseria per andare in curva a sostenere i dorici.

"Tutti in curva nord. Questa è una malattia che non va più via", recita il meme della tifoseria più calda e appassionata, accompagnato dal post: "Sabato tutti in curva, avanti anconetani!". Il post va di pari passo con il traguardo dei 2400 abbonamenti, più del doppio di quelli sottoscritti lo scorso anno, obiettivo di assoluto rispetto raggiunto finora dalla società di Tiong e Canil, come ricordava nei giorni scorsi l’amministratore delegato Roberta Nocelli.

L’esordio stagionale al Del Conero, le previsioni meteo favorevoli, l’avversario di tutto rispetto, il buon inizio dei dorici a Chiavari, la curiosità di tanti di vedere all’opera la nuova Ancona guidata da Donadel, la presenza dello stesso patron Tiong sugli spalti del Del Conero, e poi una stagione che comincia con la gradinata aperta che ospiterà tanti ragazzini delle scuole calcio, una campagna abbonamenti ancora in corso che sta tagliando traguardi lusinghieri, insieme alla tradizionale passione della Nord e all’entusiasmo della piazza già dimostrato in occasione della presentazione ufficiale al Passetto e che traspare dai tanti post di questi giorni sulle varie pagine social che vivono di passione biancorossa: sono questi i numerosi ingredienti che sabato potrebbero portare allo stadio davvero tanta gente, tanti anconetani desiderosi di scoprire o riscoprire la passione per la squadra della città, con i numerosi nuovi innesti che sono giunti quest’estate, per ultimo ma non meno importante Coli Saco, arrivato al posto di Pier Luigi Simonetti venerdì scorso.

Insomma, c’è tanta brace sotto la cenere e tanti indizi che lo testimoniano: Ancona sembra pronta a tornare in massa allo stadio, a far vibrare il suo entusiasmo e il suo amore nei confronti di Gatto e compagni, a parlare dei dorici nei bar e per le strade, oltre che sui social. Il resto lo dovrà fare la squadra di Donadel che già negli ultimi playoff aveva saputo riaccendere l’entusiasmo della città.

Il campionato è appena cominciato e l’Ancona, visti gli abbonamenti sottoscritti finora e la mobilitazione per la partita con il Gubbio, dopo il positivo inizio di Chiavari, sembra avere in mano le chiavi per riportare al Del Conero il grande pubblico.

Una bella prestazione da parte dei dorici condita da un risultato positivo in una magnifica cornice di spettatori sugli spalti di Passo Varano sarebbe il modo migliore per brindare insieme a patron Tiong all’inizio della nuova avventura.

g.p.