La Due giorni marchigiana è internazionale Sconfinerà da Castelfidardo a Recanati

A volte ritornano. Dopo oltre venti anni la Due Giorni Marchigiana di ciclismo ritorna internazionale (1.2 Me), riservata a corridori élite e under 23. L’idea è del presidente dello Sporting Club Sant’Agostino, Bruno Cantarini, avallata dagli altri dirigenti dello storico sodalizio di Castelfidardo. Dopo l’avventura con i prof agli inizi degli anni Duemila, ospitando anche la Nazionale Italiana capitanata da Bettini e guidata dal compianto ct Ballerini nell’ultima gara prima delle Olimpiadi di Atene, il ritorno ai dilettanti a livello nazionale, lo stop per il Covid e ritorno sempre a livello nazionale, la Due Giorni torna ad alzare il livello. In sella sabato 27 e domenica 28 maggio, "un impegno grande, ma ci proviamo - chiosa Cantarini -. Perché la passione c’è sempre, anche se aumenta lo sforzo economico e quello nel rispettare le norme di sicurezza cresciuto notevolmente negli anni". Insomma novità da Castelfidardo per la storica Due Giorni che riguarderanno anche i percorsi con la gara della domenica, riservata come consuetudine ai velocisti, che vedrà il quartier generale nella zona della Garofoli porte con la partenza ufficiosa della competizione al Bike Park del Cerretano realizzato grazie alla collaborazione tra un privato, Fernando Garofoli, e il comune di Castelfidardo, per una Due Giorni - giunta alla 41^ edizione - che sconfinerà anche nei comuni di Loreto e Recanati attraversando VIlla Musone. Il sabato è in programma la gara più dura, il Gran Premio Santa Rita-Trofeo Foridra, mentre la domenica si correrà il Trofeo Città di Castelfidardo-Trofeo Cisel. Alla fine delle due giornate, come consuetudine, ci sarà l’assegnazione della Combinata speciale a punti Gran Premio Semar. Saranno 176 i corridori che potranno partecipare alla gara e al club organizzatore sono già prevenute tante richieste, anche dall’estero. In sella sulle strade di casa potrebbe esserci anche Gianmarco Garofoli dell’Astana. La manifestazione sarà patrocinata oltre che dall’Uci, anche dalla Regione Marche, Coni, dai comuni di Castelfidardo, Loreto e Recanati oltre che dalla Federazione Ciclistica Italiana.