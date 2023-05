La Falco sbatte sul palo: fallisce il rigore promozione

Finale emozionante e atroce nel girone D di Seconda Categoria. Le due battistrada (Pietralacroce e Falconarese) hanno entrambe pareggiato salendo a 58 e venendo raggiunte dalla Nuova Sirolese, che ha vinto 1-0. Per la classifica avulsa però la Falconarese è terza: per la promozione sarà spareggio tra Pietralacroce e Nuova Sirolese. Una beffa enorme per la Falco, che nel recupero ha tirato sul palo con Portaleone il rigore promozione.

Girone B. Risultati. Arzilla-Hellas 3-2; Marottese-Usav 0-1; Muraglia-Trecastelli 4-3; Real Gimarra-Della Rovere 0-2; Torre San Marco-Monte Porzio 3-3; Senigallia Calcio-Cuccurano 4-2; Villa Ceccolini-Pontesasso 4-0; Urbinelli-Csi Delfino 1-2. Classifica. Senigallia Calcio 68; Usav Pisaurum 66; Cuccurano 58; Della Rovere 57; Villa Ceccolini 55; Muraglia 50; Arzilla, Pontesasso 46; Csi Delfino 37; Monte Porzio 36; Real Gimarra 33; Hellas Pesaro 31; River Urbinelli 30; Marottese 26; Trecastelli 14; Torre San Marco 7. Promossa Senigallia Calcio. Play-off Cuccurano-Della Rovere; Usav già in finale. Retrocesse Trecastelli e Torre San Marco. Girone C. Risultati. Argignano-Olimpia Ostra Vetere 2-0; Aurora Jesi-Serrana 1-1; Avis Arcevia-Monsano 1-2; Corinaldo-Maiolati United 3-1; Fabiani Matelica-Misa 3-4; Le Torri-Borghetto 3-0; Valle del Giano-Terre del Lacrima 1-0; Victoria Strada-Cupramontana 1-1. Classifica. Borghetto 62; Misa, Olimpia Ostra Vetere 57; Argignano 55; Cupramontana 49; Serrana, Le Torri 44; Victoria Strada 43; Avis Arcevia, Corinaldo, Monsano 42; Aurora Jesi 37; Fabiani Matelica 26; Terre del Lacrima 23; Valle del Giano 20; Maiolati United 11. Promosso Borghetto. Play-off Misa-Cupramontana, Olimpia Ostra Vetere-Argignano. Play-out Terre del Lacrima-Valle del Giano. Retrocessa Maiolati United.

Girone D. Risultati. Agugliano Polverigi-San Biagio 2-1; Ankon Dorica-Candia Baraccola 2-1; OJ Falconara-Falconarese 2-2; Osimo Five-Leonessa Montoro 3-1; Piano San Lazzaro-GLS Dorica 2-4; Palombina Vecchia-Nuova Sirolese 0-1; Pietralacroce-FC Osimo 2-2; SA Castelfidardo-Cameratese 1-2. Classifica. Pietralacroce, Nuova Sirolese, Falconarese 58; Agugliano Polverigi 54; San Biagio 53; Palombina Vecchia 41; FC Osimo, Candia Baraccola 40; Olimpia Falconara 37; Osimo Five 36; SA Castelfidardo 34; GLS Dorica, Montoro, Ankon Dorica 32; Piano San Lazzaro 24; Cameratese 23. Spareggio promozione Pietralacroce-Nuova Sirolese. Play-off perdente spareggio-San Biagio; Falconarese-Agugliano Polverigi. Play-out Ankon Dorica-Piano San Lazzaro. Retrocessa Cameratese.

Andrea Pongetti