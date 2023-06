La Falconarese ancora in lotta per la Prima

È la Falconarese l’unica a poter ancora sognare tra le anconetane. La gloriosa compagine di Falconara, anno di fondazione 1919, è ancora in lizza per risalire dalla Seconda alla Prima Categoria grazie al successo nello spareggio di Senigallia di sabato scorso, contro il Misa Calcio. Al Bianchelli si affrontavano le vincitrici dei play-off dei gironi C e D, in un match in gara unica che la squadra falconarese si è aggiudicata per 3-1 non senza soffrire contro la giovane società avversaria, che unisce le frazioni di Ostra, Casine e Pianello. Passata in vantaggio, la Falconarese era ormai pronta a festeggiare quando è stata raggiunta in zona Cesarini, venendo costretta ai supplementari, dove però si è riportata in vantaggio andando poi pure sul definitivo 3-1. Alla fine, dai circa 400 presenti, applausi per tutti: per il Misa che ha disputato una stagione eccellente e al di sopra delle attese, e per la Falconarese, che ora dovrà giocare il secondo e decisivo spareggio per salire in Prima, contro l’Usav Pisaurum, che a Fermignano, davanti a 1.000 spettatori, ha battuto la Vadese 2-0. Per l’undici di Falconara una stagione lunghissima che finalmente sabato avrà il suo epilogo a poche settimane dalla beffa nell’ultima di stagione regolare, quando con un rigore sbagliato nel recupero la Falco chiuse prima a pari punti con Pietralacroce e Nuova Sirolese nel girone D, finendo però terza a causa della classifica avulsa. Soltanto la vincente salirà in Prima, dove sono state già promosse Peglio (girone A), Senigallia Calcio (B), Borghetto (C) Pietralacroce (D), Pinturetta (E), San Claudio (F), Real Elpidiense (G), Piceno United (H). Il Borghetto ha pure vinto il titolo regionale. Le retrocesse in Terza sono invece: Schieti, Monte Cerignone (A), Torre San Marco, Trecastelli (B), Valle del Giano, Maiolati United (C), Cameratese, Piano San Lazzaro (D), Academy Civitanovese, Corva Calcio (E), Amatori Appignano, Sefrense (F), Borgo Rosselli, Magliano (G), Poro Calcio, Mozzano City (H). Oltre a Falconarese-Usav Pisaurum, l’altra promozione in Prima sarà decisa da Montecassiano-Castoranese.

Andrea Pongetti