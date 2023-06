La Falconarese si gioca la Prima contro l’Usav

Si decide il quadro definitivo dei verdetti della Seconda categoria. A Chiaravalle, alle 16.30, di fronte la Falconarese e l’Usav Pisaurum, nell’ultimo spareggio promozione previsto. Entrambe sono reduci da una stagione lunghissima: la Falconarese era arrivata prima a pari punti nel girone D con Pietralacroce e Nuova Sirolese, ma per la classifica avulsa fu costretta ad accontentarsi del terzo posto. Da quel momento una lunga rincorsa: semifinali e finale playoff (quest’ultima in trasferta) vinte, poi vittoria pure nello spareggio contro il Misa Calcio, a Senigallia, 3-1 dopo i supplementari la settimana scorsa. L’Usav Pisaurum invece era arrivato secondo nel girone B dietro il Senigallia Calcio promosso direttamente, poi lungo cammino anche per i pesaresi. In caso di parità, supplementari e calci di rigore. Arbitra Tasso di Macerata.

Andrea Pongetti