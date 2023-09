La felicità di Peli: "Grande emozione"

Felice ma composto, Lorenzo Peli commenta così la vittoria contro il Pineto, determinata proprio dal suo gol alla mezzora del primo tempo. "È stato molto emozionante, ci tenevo tanto – ha detto l’autore del gol partita –. È stata una partita difficile e sono ancora più contento per questa vittoria. Con Alberto Spagnoli abbiamo spesso provato queste situazioni in allenamento, fortunatamente ci è riuscito alla perfezione in partita. Dobbiamo soltanto cercare di trovare più soluzioni per sorprendere le altre squadre e diventare meno prevedibili, non ha importanza il modulo. Avremmo dovuto chiuderla prima, altrimenti si soffre fino alla fine. Dovremo recuperare il prima possibile le energie, perché martedì a Cesena sarà dura e ci concederanno meno occasioni, dovremo essere più pratici".

"Oggi contava solo vincere – ha aggiunto l’esterno Lorenzo Peli, cresciuto nel vivaio dell’Atalanta –, a Chiavari e con il Gubbio abbiamo giocato bene, sono mancati solamente i tre punti, stiamo lavorando per migliorare alcune cose. Ad Ancona mi sto trovando benissimo, siamo un gruppo molto coeso e abbiamo tutti lo stesso obiettivo, sono felice di essere qua. Sto migliorando giorno dopo giorno l’intesa con tutti i compagni".

Da segnalare, in tribuna, la presenza di tre ex dorici d’eccellenza, quali Salvatore Mastronunzio, Simone Rizzato ed Emanuele Pesaresi. "È stata una partita combattuta ed equilibrata davanti a un grande pubblico. Ho sempre detto che la squadra merita come minimo la serie B per la tifoseria che ha, gli auguro di tornare presto dove meritano", questo il commento della "Vipera" dopo la vittoria dei biancorossi.

Presenti anche Andrea Bruniera, ex bandiera dorica e attuale tecnico della Fermana, che proprio oggi sarà impegnata contro il Gubbio.

g. m.