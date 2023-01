La festa è finita, per l’Ancona si fa sul serio

di Giuseppe Poli

E’ un secondo turno di ritorno denso di significato, quello che attende al varco con oltre 24 ore di ritardo sul resto delle partite in programma Ancona e Pontedera, in scena domani sera al Del Conero alle 20.30. Oggi pomeriggio, infatti, si giocano il derby tra Cesena e Rimini, il big match di giornata tra Reggiana e Siena, poi ci sono il Gubbio che incrocia i desideri di risalita della Fermana, e tra le altre partite che interessano maggiormente i biancorossi c’è quella del Fiorenzuola, settimo insieme all’Ancona e avversario il 15 gennaio, che ospita la Vis Pesaro.

A questo ritorno al calcio giocato dopo la pausa e i panettoni, la squadra di Colavitto chiede subito punti pesanti. Perché pur senza Spagnoli e D’Eramo, con Paolucci appena recuperato, e Petrella pronto a ritrovare una maglia da titolare – quella che non indossa dalla gara del 29 ottobre contro la Lucchese – il gruppo ha bisogno di conferme, e se di bel gioco e prestazioni confortanti i dorici hanno finora fatto il pieno, quella che è mancata è la continuità di risultati. Dunque servono i tre punti. Al Del Conero arriva un Pontedera in gran spolvero, la squadra rivelazione del girone, finora, che con l’arrivo di Canzi, in panchina, ha innestato un cambio di marcia sorprendente, inanellando 11 vittorie, 2 pareggi e una sconfitta in 14 incontri disputati.

Dunque un banco di prova durissimo, per Gatto e compagni, che però hanno avuto un giorno in più, al pari degli avversari, per mettere a fuoco tutti gli aspetti fondamentali di questa partita.

E’ un’Ancona che vuole vincere e che chiede strada, una squadra che deve ricominciare dai punti fermi della prima parte del torneo, dalla sicurezza del portiere Perucchini alle qualità d’altra categoria del difensore centrale Mondonico, dalle sgroppate di Mezzoni e Martina indispensabili per mettere palloni utili in area, alla verve giovanile di Simonetti, tra i migliori e più continui della truppa biancorossa finora, nonché il giocatore che vanta il maggior minutaggio. E poi i dorici con il miglior attacco del girone vogliono ritrovare i gol, quei gol che sono la condizione indispensabile per vincere le partite, soprattutto quelli di Petrella, che mancano all’appello a causa delle sue prolungate assenze, quelli di Moretti, che non è riuscito a brillare nelle ultime occasioni in cui ha giocato al posto dell’infortunato Spagnoli, quelli di Di Massimo, che rientra dalla squalifica e che è pronto a tornare a dimostrare le sue indiscusse qualità. L’Ancona chiede tanto, a questo ritorno in campo dopo la pausa natalizia, e lo chiede anche al suo pubblico, che pur nella serata feriale può essere decisivo come lo è stato in altre occasioni per spingere i dorici oltre l’ostacolo Pontedera. Ieri la squadra s’è allenata di mattina al Paolinelli, a parte Spagnoli, Bianconi, dunque recuperato dopo l’attacco influenzale, e Ruani, oggi nel pomeriggio al Del Conero la rifinitura e domattina l’ultimo assaggio di campo sempre a Passo Varano, prima della partita in serata.