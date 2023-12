La Filottranese cade in casa del Pietralacroce. Il Real Cameranese ne approfitta e accorcia La Filottranese cade sul campo del Pietralacroce e si ferma a un punto dalla vetta. Nel Girone B, Chiaravalle-Staffolo 6-4, Falconarese-Castellonese 0-2, Labor-Castelbellino 1-2. Nel Girone C, ieri Passatempese-Castelraimondo 1-2, Elite Tolentino-Esanataglia 2-0. Vigor Montecosaro in testa alla classifica.