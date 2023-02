La Filottranese cala il poker col Monserra e vola a più quattro sulle inseguitrici

filottranese

4

monserra

0

FILOTTRANESE: Palmieri, Dignani (7’ st Iannaci), Perna, Candidi, Donati, Corneli (1’ st Capomagi), Paialunga, Costarelli (13’ st Lorenzini), Maccioni (21’ st Nicoletti Pini), Grassi (27’ st Tarabelli), Massucci. All. Malavenda

MONSERRA: Campana, Ferrero (34’ st Sartini), Puerini, Togni, Carbini, Coltorti, Brega (20’ st Bittoni), Serpicelli (21’ st Federici), Gambadori (17’ st Brescini), Calcina, Castignani (12’ st Galtelli). All. Pietrelli

Arbitro: Rossetti di Ancona

Reti: 25’ pt Grassi, 38’ pt Paialunga, 10’ st Maccioni, 19’ st Perna

Quattro reti per la Filottranese che supera il Monserra volando a più quattro sulle dirette inseguitrici. Due reti per tempo per la squadra di Malavenda contro un Monserra che però non demerita soprattutto nella fase iniziale della partita con le incursioni di Brega e Castignani, innescati dal buon regista Togni e dal promettente Calcina, che mettono sotto pressione la Filottranese. Quest’ultima, come spesso avviene nelle grandi squadre, nel momento di difficoltà piazza la zampata vincente con una punizione di Grassi. Al 38’ il raddoppio di Paialunga, prima delle altre due realizzazioni nel secondo tempo con il colpo di testa di Maccioni e il poker messo a segno da Perna.