La Filottranese cede in casa con il Villa Musone

Le emozioni non mancano neanche nell’ultima giornata di ritorno nel girone B di Prima Categoria. Assegnato da una settimana il primo posto, con il ritorno dopo vari anni della Castelfrettese in Promozione, si lotta e sgomita per i playoff e i playout. Alla Filottranese bastava il pari per volare direttamente in finale playoff, ma la squadra di Malavenda cede nettamente in casa contro il Villa Musone. Non basta ai biancorossi il rigore segnato da Maccioni al quarto d’ora, i gialloblu rimontano grazie alle realizzazioni di De Martino (rigore), Manzotti e Ventresini. La Filottranese quindi dovrà disputare il primo turno dei playoff contro il Chiaravalle che ha superato di misura la Labor. L’altro playoff sarà tra Sassoferrato Genga e Borgo Minonna. Salvezza diretta invece per la Real Cameranese che espugna il campo della Castelfrettese. Sarà playout invece tra Monserra e Villa Musone. Retrocesse da tempo Loreto e Colle 2006. Prima Categoria (girone B), 30^ giornata. Castelbellino-Borgo Minonna 2-3, Castelfrettese-Real Cameranese 3-4, Castelleonese-Sassoferrato Genga 4-2, Chiaravalle-Labor 2-1, Colle 2006-Staffolo 1-1, Filottranese-Villa Musone 1-3, Loreto-Monserra 0-1, Sampaolese-Montemarciano 4-3. Classifica: Castelfrettese 62; Filottranese 58; Sassoferrato Genga 54; Borgo Minonna 53; Chiaravalle 49; Castelbellino e Staffolo 45; Sampaolese 40; Montemarciano 39; Labor, Castelleonese e Real Cameranese 37; Monserra 36; Villa Musone 35; Loreto e Colle 2006 12.