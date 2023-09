La Filottranese ci riprova Ma occhio alle sorprese

Sono usciti ieri i calendari del campionato di Prima Categoria che - a differenza dell’Eccellenza e della Promozione - scatterà solo fra un paio di settimane. Lo start al torneo verrà dato infatti nel fine settimana del 23 e 24 settembre. Prima l’antipasto con la Coppa Marche che vedrà la prima giornata scattare in questo fine settimane. Due i gironi da sedici squadre che interessano le nostre formazioni: il B completamente anconetano e il C dove è stata inserita la Passatempese, retrocessa l’anno passato dalla Promozione. Nel B propositi di alta classifica non può che covare la Filottranese una delle pretendenti al salto in Promozione già la stagione scorsa dove a trionfare fu la Castelfrettese. Ma attenzione anche al Sassoferrato Genga, all’Olimpia Marzocca, retrocessa, e al Borgo MInonna. Alla prima giornata ci saranno confronti subito interessanti come Borgo Minonna-Sampaolese, ma anche Castelbellino-Sassoferrato Genga e il derby Senigallia-Olimpia Marzocca. Nel B giocheranno tutte di sabato ecco la Filottranese che come consuetudine giocherà le partite casalinghe di domenica. Il Chiaravalle dalla 7ma alla 14esima di andata giocherà in casa alle ore 15. La Real Cameranese invece disputerà le partite in casa sempre alla ore 14.30, la Falconarese e il Senigallia Calcio invece sempre alle ore 15.

Nel C è stata inserita solo la Passatempese attesa quest’anno da un nuovo corso. I gialloblu hanno cambiato tanto iniziando un nuovo ciclo con in panchina mister Gianluca Mezzanotte pronto e voglioso a far bene anche da allenatore. E per i Galletti di Passatempo l’inizio campionato sarà tosto visto che nelle prime due giornate la Passatempese affronterà due delle pretendenti alla vittoria finale: Settempeda in casa e Camerino fuori. Nel girone C giocheranno tutte di sabato meno che il Montemilone Pollenza che scenderà in campo nelle partite casalinghe di domenica. Camerino e Urbis Salvia disputerà le partite casalinghe sempre alle 14.30, il Caldarola e la Pinturetta Falcor sempre alle ore 15. Il girone di andata per entrambi i raggruppamenti si chiuderà il 13 e 14 gennaio e una settimana dopo inizierà il ritorno. La stagione regolare si chiuderà il 4 maggio.