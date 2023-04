La Filottranese ospita lo Staffolo

La terz’ultima giornata nel girone B di Prima Categoria si completa oggi con la sfida di Filottrano dove i biancororossi ospiteranno lo Staffolo. Al San Giobbe punti in palio per la vetta, ma anche per i playoff. La Filottranese dopo essere tornata alla vittoria otto giorni fa segnando otto gol sul campo del Colle 2006 vorrà farlo anche in casa contro uno Staffolo speranzoso di centrare gli spareggi promozione. Una Filottranese che con i tre punti potrebbe riavvicinare la vetta che ora dista sette punti dopo il pari di ieri tra Castelfrettese e Sassoferrato Genga (quest’ultima squadra ha raggiunto proprio la Filottranese al secondo posto). Dagli altri risultati di ieri il rammarico non manca al Borgo Minonna di mister Luchetta (nella foto) che non va oltre lo 0-0 sul campo della Castelleonese, con gli ospiti che reclamano per un presunto rigore non assegnato a metà ripresa per un fallo su Ferrante. Vince invece il Castelbellino di misura sul Villa Musone grazie al gol nel primo tempo di Monno. Di misura si prendono tre punti anche la Labor e la Real Cameranese. La sfida salvezza è della Sampaolese che segna tre gol conquistando tre punti fondamentali contro il Monserra. Prima Categoria (girone B), tredicesima giornata di ritorno. Oggi (ore 16:30): Filottranese-Staffolo. Ieri: Castelbellino-Villa Musone 1-0, Castelfrettese-Sassoferrato Genga 2-2, Castelleonese-Borgo Minonna 0-0, Labor-Montemarciano 1-0, Loreto-Real Cameranese 0-1, Sampaolese-Monserra 3-1.