La Filottranese sale a Castelleone per tentare di tenere la testa Castelfrettese, occasione d’oro

Nel girone B di Prima Categoria sulla carta e dando un’occhiata alla classifica l’avversario più agevole delle tre di testa ce l’ha oggi la Castelfrettese che ospita il Colle 2006, penultimo e reduce da quattro sconfitte consecutive. In trasferta, per la settima giornata del girone di ritorno, invece la Filottranese. La capolista sale a Castelleone di Suasa, mentre il Sassoferrato Genga, terzo, affronterà la seconda trasferta di fila (a Camerano). Sei punti dividono le prime tre in classifica. Più distaccate e giù dal podio inseguono Borgo Minonna e Castelbellino impegnate entrambe fuori casa rispettivamente in casa del Monserra e a Santa Maria Nuova. Il Chiaravalle potrebbe avere l’occasione per recuperare posizioni visto che affronterà il Loreto, ultimo della classe. Villa Musone, dopo la beffa nell’ultimo turno, sale a Montemarciano contro l’ex Caccia. Staffolo sul campo della Sampaolese. Il programma. Prima Categoria, settima giornata di ritorno. Girone B. Oggi (ore 15): Castelfrettese-Colle 2006, Castelleonese-Filottranese, Labor-Castelbellino, Loreto-Chiaravalle, Monserra-Borgo Minonna, Montemarciano-Villa Musone, Real Cameranese-Sassoferrato Genga (ore 14:30), Sampaolese-Staffolo. Classifica: Filottranese 46; Castelfrettese 42; Sassoferrato Genga 40; Castelbellino e Borgo Minonna 35; Chiaravalle 34; Staffolo 30; Labor, Castelleonese e Montemarciano 27; Monserra, Real Cameranese e Sampaolese 26; Villa Musone 19; Colle 2006 7; Loreto 6.