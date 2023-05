La Filottranese sfida il Sassoferrato Genga

Una domenica con la finale playoff in Prima Categoria girone B. Si sfidano Filottranese e Sassoferrato Genga. Il fischio d’inizio della sfida è fissato alle 16.30 al San Giobbe. La Filottranese – che in semifinale ha estromesso ai supplementari e in inferiorità numerica il Chiaravalle – potrà contare oltre che sul fattore campo anche sulla vittoria o pareggio alla fine dei tempi supplementari vista la migliore classifica alla fine della stagione regolare. Per il Sassoferrato Genga (vittorioso in semifinale contro il Borgo Minonna) invece d’obbligo la vittoria. Sempre oggi si gioca la finale playoff del girone A tra Pergolese e Atletico Tavullia. Ieri intanto nel girone C vittoria dell’Appignanese sul campo del Camerino (0-1), mentre nel D successo dell’Azzurra per 3-0 sulla Cuprense. Osimana. Nel fine settimana sono arrivate altre due conferme nella formazione giallorossa che la prossima stagione disputerà per il secondo anno di fila l’Eccellenza. A centrocampo ci sarà ancora Christian Calvigioni, in attacco Lorenzo Alessandroni.