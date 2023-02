La Filottranese va a Loreto, dietro gli scontri diretti

La Filottranese a Loreto per continuare a vincere. Alla quinta giornata di ritorno va in scena il testa coda a campi invertiti del girone B di Prima Categoria. Due squadre protagoniste in passato anche in categorie superiori che quest’anno lottano per obiettivi opposti. Impegno agevole, anche se solo sulla carta per la capolista che può vantare quattro punti di vantagio sulle più dirette inseguitrici, mentre dietro è giornata di scontri diretti con vista playoff. Non possono essere altrimenti le sfide tra Castelfrettese e Castelbellino (oltre che in campionato si sono sfidati anche in Coppa Marche con i secondi che a fine novembre eliminarono la Castelfrettese con il successo per 5-3 dopo essere finiti sul doppio svantaggio) e quella tra Sassoferrato Genga e Borgo Minonna tutte raggruppate in cinque punti. Il Chiaravalle, quinto assieme al Borgo, è di scena a Montemarciano contro un avversario invischiato in zona playout. A Camerano sfida salvezza tra la Real e il Villa Musone. Prima Categoria (girone B), quinta giornata di ritorno. Oggi (ore 15): Castelfrettese-Castelbellino, Labor-Castelleonese, Loreto-Filottranese, Monserra-Staffolo, Montemarciano-Chiaravalle, Real Cameranese-VIlla Musone, Sampaolese-Colle 2006, Sassoferrato Genga-Borgo Minonna. Classifica: Filottranese 40; Sassoferrato Genga e Castelfrettese 36; Castelbellino 32; Borgo Minonna e Chiaravalle 31; Labor 27; Staffolo 26; Monserra 25; Castelleonese 24; Real Cameranese e Sampaolese 23; Montemarciano 21; Villa Musone 19; Colle 2006 7; Loreto 6.