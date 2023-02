La Filottranese vince allo scadere Sassoferrato Genga tiene il passo

Non sbaglia la capolista Filottranese. La formazione di Malavenda passa proprio nel finale a Montemarciano grazie al gol di destro di Paialunga al 44’ della ripresa dopo un bel passaggio di Maresca e si porta a quota 37 punti in classifica. Dietro non perde terreno il Sassoferrato Genga che rifila tre gol allo Staffolo. Filottranese e Sassoferrato Genga allungano su una Castelfrettese che pareggia a Santa Maria Nuova. Le 199 panchine sulla panchina del Borgo Minonna mister Luchetta le festeggia prendendosi tre punti contro il Villa Musone. In fondo alla classifica prima vittoria stagionale per il Loreto, casalinga, grazie alle reti di Piccini e di Oviahon.

Prima Categoria, terza giornata di ritorno. Borgo Minonna-Villa Musone 2-0, Labor-Castelfrettese 1-1, Loreto-Castelleonese 2-0, Montemarciano-Filottranese 0-1, Real Cameranese-Chiaravalle 0-2, Sampaolese-Castelbellino 0-1, Sassoferrato Genga-Staffolo 3-0, Monserra-Colle 2006 2-0.

Classifica. Filottranese 37; Sassoferrato Genga 36; Castelfrettese 33; Borgo Minonna 30; Castelbellino 29; Chiaravalle 28; Labor 26; Staffolo e Monserra 25; Castelleonese 23; Sampaolese 22; Montemarciano 21; Real Cameranese 20; Villa Musone 18; Colle 2006 7; Loreto 6.

Prossimo turno: Castelbellino-Montemarciano, Castelfrettese-Loreto, Castelleoense-Sampaolese, Chiaravalle-Sassoferrato Genga, Colle 2006-Real Cameranese, Filottranese-Monserra, Staffolo-Borgo Minonna, Villa Musone-Labor.