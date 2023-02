La General Contractor a Faenza nella speranza di sorprendere ancora

Dura, durissima: una mission impossible, ai limiti del proibito anche per un… Tom Cruise qualsiasi nell’inedita veste di giocatore Nba! Lasciando da parte immagini melodrammatiche poco consone a un evento sportivo - una partita di pallacanestro poi - il tipo di gara da pronostico chiuso, per non dire a senso unico per il clan General Contractor la prossima trasferta al PalaCattani di Faenza (palla a due alle 18). Indiscussa seconda forza del campionato (titolo fino a sette giorni fa condiviso con i cugini della Ristopro) alle spalle dell’Invincibile Armata Sebastiani Rieti, dopo anni di prove generali – l’obbiettivo dichiarato è un piano bitriennale per salire al piano superiore - la Raggisolaris schiera una formazione solida e ben rodata, solo minime variazioni all’ organico che tanto bene aveva fatto nelle ultime stagioni.

Il risultato? Un campionato d’avanguardia sin dalle prime giornate e un posto nei play off praticamente assicurato con largo anticipo cui manca solo il conforto, ormai imminente, della matematica. Un Palacattani – in passato ospitava le gare casalinghe dell’Andrea Costa, nel 20052006 avversario di turno la Fileni di Luca Banchi e Romain Sato mvp del campionato, si dovette ricorrere a secchi e asciugamani piazzati nei punti strategici del parquet per annullare gli effetti devastanti della pioggia che implacabile cadeva dal tetto - trasformato dai Blacks in fortino praticamente inespugnabile (7 vittorie e 2 sconfitte).

Precedenti tra le due squadre, esclusivamente in cadetteria, a vantaggio ai romagnoli (4 a 1), Jesi mai vittoriosa in trasferta: all’andata prima sconfitta interna per i leoncelli dopo una gara in equilibrio decisa dal fatal cedimento nelle fasi decisive. Sette giorni fa Merletto, Marulli (e Gatti, che brividi il 22 a fil di sirena) decisivi nel derby, gli ex stavolta sono ‘soltanto’ due, Giacomo Filippini e il neo arrivato Nicola Calabrese. E hai visto mai che non possa arrivare anche un altro a fare il Tom Cruise di turno.

Gianni Angelucci