La General Contractor vuole confermarsi: davanti c’è un ostico Fiorenzuola

L’avversario peggiore (i Fiorenzuola Bees) nel momento migliore (di Jesi). In quattro parole la sintesi di Generale Contractor Jesi – Fiorenzuola valida per la 27esima giornata domenica al PalaTriccoli (palla a due alle 18). Il motivo del gioco di parole? Semplicissimo, basta guardare i numeri della General: sette vittorie negli ultimi otto incontri, en plein (55) a cavallo tra marzo e aprile: campioni di primavera, nessuno come capitan Ferraro & C. Un gratificante mini record, a beneficiarne soprattutto la classifica, ad altissimo rischio, attenzione, al cospetto di un avversario non a caso tra i più ostici che potessero capitare in questo delicato, e decisivo, finale di stagione. La conferma della pericolosità degli emiliani trova conforto ancora una volta nei numeri: a parte Rieti e Faenza che, non è una novità stanno disputando un torneo a se, Firenzuola è la squadra che più di tutte ha vinto in trasferta, sette vittorie e cinque sconfitte. Ad avallare le possibilità emiliane di migliorare il trend positivo lontano dal parquet amico la presenza di due ex desiderosi di farsi rimpiangere dai vecchi estimatori: il playmaker Noah Giacché, nato e cresciuto nel vivaio aurorino il ‘veterano’, ex capitano, Mattia Magrini tre stagioni in maglia orange. Il terzo ex (due stagioni orsono tra i migliori pivot della serie B con i colori dei Bees) risponde al nome di Giacomo Filippini. Per fisico e ruolo e più grosso degli altri due. Basterà?

Gianni Angelucci