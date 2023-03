La Ginnastica Fabriano fa il pieno anche ad Ancona

Nel week end anconetano la Ginnastica Fabriano vince anche la seconda giornata del Campionato di A1 Trofeo San Carlo Veggy Good di ginnastica ritmica, che si è svolta al Pala Prometeo organizzata dalla società marchigiana del presidente Angela Piccoli e dallo staff diretto da Maila Morosin. Gaia Mancini al cerchio (29.850), Sofia Raffaeli alla palla (33.450 miglior punteggio di giornata), Lorjen D’Ambrogio alle clavette (31.400) e Milena Baldassarri al nastro (32.900) hanno ottenuto il primo posto con il totale di 127.600, migliorando di 0.15 rispetto alla prova disputata a Cuneo e, conquistando altri 30 punti nella classifica generale, la società fabrianese mantiene il primo posto provvisorio nell’intero campionato con 60 punti speciali. Distanziata di quasi 10 lunghezze l’ASU di Udine con 118.350 che assicurano alla formazione guidata da Tara Dragas la seconda posizione davanti alla Motto Viareggio di Sofia Sicignano, terza a quota 118.200. Quarta la Polisportiva Varese con 113.950 punti. E’ stata una gara dall’alto contenuto tecnico e atletico. Alle premiazioni hanno preso parte il vicepresidente della Federginnastica Pitton, il numero uno del CONI Marche Luna, la vicepresidente della Ginnastica Fabriano Maila Morosin e il sindaco di Fabriano Daniela Ghergo che tra l’altro ha affermato: "La forza delle donne, delle nostre ginnaste stellari che continuano a salire sui gradini più alti dei podi nel Campionato di A1 di ginnastica ritmica di Ancona. Milena Baldassarri, Sofia Raffaeli, Lorjen D’Ambrogio e Gaia Mancini al suo debutto nella massima serie, hanno ottenuto il primo posto, vincendo la seconda tappa! Congratulazioni ragazze e grazie alla Ginnastica Fabriano per l’organizzazione impeccabile!" La Ginnastica Fabriano oltre a vincere la tappa del campionato di A1 con una formazione ringiovanita ha prestato alcune atlete ad alcune società militanti nei tornei di A2 e B. In serie A2 Baldoni Nicole, tesserata con la Società Pontevecchio Bologna, con una buona esecuzione al nastro ottiene il terzo punteggio di giornata. Nel Campionato di B, in prestito alla Società Opera Roma, Lara Manfredi con un’ottima esecuzione alle clavette trascina la società romana sul terzo gradino del podio. Primo punteggio di giornata per lei. Buona anche la prova per Anna Piergentili in prestito alla Giminica 96 Forlì che alla palla ottiene il secondo punteggio di giornata è contribuisce alla società forlivese di salire, come a Cuneo, sul gradino più lato del podio. Forlì migliora il punteggio complessivo di 3 decimi. Dietro di lei la Kinesis a soli cinque centesimi. Terza posizione per l’Opera di Roma. Prossimo appuntamento a Desio il 25-26 marzo. Angelo Campioni