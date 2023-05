La giornata dei big match Spera la Vigor Castelfidardo

Ma che big match nella quart’ultima giornata nel girone A di Promozione. Assegnato una settimana fa il primo posto con tanto di salto in Eccellenza al Montecchio (sfiderà domani la seconda, l’Urbania, in trasferta), oggi la sfida di cartello si gioca al Giuliani di Torrette con i Portuali che ospitano il Gabicce Gradara. Terza contro quarta in classifica, un solo punto a dividere le due contendenti. A proposito di playoff c’è bagarre nelle zone nobili. Spera di rientrare tra le prime cinque anche la Vigor Castelfidardo, reduce dal trionfo di mercoledì in Coppa Italia ai rigori contro la Civitanovese. Con il morale alto la squadra di Manisera affronterà oggi, sul proprio campo, la Biagio Nazzaro Chiaravalle. Moie Vallesina in cerca del riscatto in casa della Fermignanese. Le emozioni non mancano neanche in fondo alla classifica. L’Olimpia Marzocca, dopo aver subito cinque gol a Montecchio, è attesa da una partita fondamentale per l’obiettivo salvezza visto che ospita la Cagliese, distante due soli punti. Nel girone B la Passatempese in casa dell’ultima in classifica, il Grottammare. Entrambe sono alla ricerca della vittoria. Il programma.

Promozione, 14^ giornata di ritorno (ore 16:30). Girone A. Oggi: Fermignanese-Moie Vallesina (ore 15:30), Olimpia Marzocca-Cagliese, Osimo Stazione-S.Orso, Portuali-Gabicce Gradara (ore 14:30), Vigor Castelfidardo-Biagio Nazzaro Chiaravalle (ore 15:30), Villa San Martino-S.Costanzo. Domani: Urbania-K Sport Montecchio, Valfoglia-Atletico MondolfoMarotta. Riposa: Barbara. Classifica: K Sport Montecchio 70; Urbania 54; Portuali 47; Gabicce Gradara 46; S.Orso 44; Vigor Castelfidardo 43; Fermignanese e Biagio Nazzaro 41; Moie Vallesina e Valfoglia 39; Atletico MondolfoMarotta e Barbara 35; Villa San Martino 29; Cagliese 26; Osimo Stazione 25; Olimpia Marzocca 24; S.Costanzo 19. Girone B. Oggi: Atletico Centobuchi-Futura 96, Casette Verdini-Corridonia, Castel di Lama-Matelica (ore 15), Grottammare-Passatempese, Monterubbianese-Trodica (15), Monticelli-Potenza Picena (ore 14:30), Palmense-Monturano. Domani: Civitanovese-Cluentina. Riposa: Aurora Treia. Classifica: Civitanovese 63; Aurora Treia 55; Atletico Centobuchi 46; Trodica 45; Monturano e Casette Verdini 43; Matelica 42; Potenza Picena 36; Monticelli 33; Palmense 32; Monterubbianese 31; Cluentina e Corridonia 30; Passatempese 27; Futura 96 26; Castel di Lama 25: Grottammare 23.