La Giovane Offagna cresce anche in rosa

Voglia di crescere e di fare esperienza. La Giovane Offagna under 15 femminile ha iniziato la seconda fase del campionato con l’impegno casalingo che ha visto la formazione rossoblu ospitare la quotata Lf Jesina in un girone, quello A, che vede ai nastri di partenza anche la Nuova Sirolese, l’Accademia Granata, Arzilla e Vis Pesaro.

"Abbiamo perso contro una corazzata come la Jesina calcio, ma è stata comunque una sfida combattuta nonostante il punteggio di 2-5. Sono sicuro che arriveranno presto anche i punti" racconta il presidente della Giovane Offagna, Alessandro Andreoli. In fine dei conti è solo la prima stagione del calcio femminile a Offagna. "Come società siamo nati sette anni fa con l’attività del calcio giovanile, i numeri sono cresciuti e dall’anno scorso si sono integrate diverse ragazze all’interno dei gruppi maschili. Quest’anno abbiamo deciso di lanciare per la prima volta anche una squadra tutta al femminile. Una prima esperienza, ma il desiderio è quello di allestire nella prossima stagione anche una formazione under 17 oltre che continuare con l’under 15 e con l’attività delle più giovani insieme ai maschi. L’interesse verso il calcio femminile cresce sempre più e nelle nostre zone si nota la mancanza di una squadra tutta al femminile. Intanto in questa seconda fase del torneo under 15 ci auguriamo di raccogliere le prime soddisfazioni".

Quest’anno la Giovane Offagna può contare complessivamente su oltre 25 ragazze. La rosa della formazione under 15 della Giovane Offagna allenata da Alexandra Lecchi è composta da Stella Giuliodori, Asia Mercanti, Maria Stella Mangialardo, Martina Ottaiano, Vera Accorroni, Mia Morbidoni, Nicole Baiocco, Elisa Mancini, Melissa Terrè, Nelly Dalike, Chiara Capitoli, Federica Tenace, Ilaria Marchetti, Michelle Erbini e Hiba Birouk.

Camp Real Madrid. Per il terzo anno consecutivo Offagna ospiterà il camp del Real Madrid. Appuntamento dal 10 al 14 luglio, riservato ai ragazzini dai 6 ai 16 anni. Ormai un sodalizio consolidato tra la società rossoblu del primo dirigente Alessandro Andreoli e la fondazione Real Madrid. Un motivo di grande orgoglio per la Giovane Offagna e di riconoscimento del lavoro che stanno svolgendo dirigenti e tecnici rossoblu (per informazioni riguardo al camp Real Madrid 3490580330). Un’attività che si estende per quasi tutto l’anno e non solo rivolta al giovanile, perché la Giovane Offagna ha anche una prima squadra, militante in Terza Categoria, prima in classifica del girone D.

Michele Carletti