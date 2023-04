La Goldengas a Rieti

Ultima partita di stagione regolare in trasferta per la Goldengas Senigallia che domani alle ore 18 rende visita al Faenza secondo in classifica. Reduce da tre ko di fila, la squadra di Filippetti, già battuta all’andata dopo una bella partita (73-76), viaggia in Romagna per un match dal pronostico almeno sulla carta chiuso: Faenza ha vinto 21 partite su 26 e in casa è caduta soltanto 2 volte in 13 incontri. Senigallia però, tornata finalmente al completo col recupero di Matteo Santucci, può giocare (relativamente) più serena ma non certo priva del bisogno di far punti, che in realtà per i biancorossi pesano assai: la Goldengas è infatti ottava, ma divide la posizione a quota 26 con Andrea Costa Imola, Fiorenzuola e Virtus Imola. Mancano due gare alla fine e in caso di arrivo a quattro sarebbe proprio Senigallia a chiudere ottava, posizione che permetterebbe di giocare il turno unico di play-off per la futura B Elite col vantaggio del fattore campo, a differenza delle posizioni immediatamente peggiori. La Goldengas però non ha un bel calendario, visto che dopo Faenza chiuderà in casa contro Fabriano: con 2 ko i biancorossi rischierebbero seriamente di arrivare undicesimi, la peggior posizione disponibile per affrontare i play-off e dunque a Faenza non ci si potrà certo presentare rassegnati.

Col recupero di Santucci (12 punti in 29’ al rientro a Rieti 7 giorni fa) e quello di Pozzetti, assente perché acciaccato nel Lazio, Filippetti per la prima volta avrà 8 senior a disposizione: uno, dunque, dovrà andare in tribuna e a rigor di logica dovrebbe trattarsi di un esterno (Giannini?). Arbitrano Spinello di Marnate (Va) e Giudici, di Bergamo. Intanto bel risultato dell’under 15, che ha vinto nei giorni scorsi la Garda Luke Cup battendo in finale i lombardi del Cucciago 70-67. Secondo posto nello stesso torneo per gli Esordienti, battuti in finale dal Lonate 62-44.

Andrea Pongetti