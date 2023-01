La Goldengas aspetta Faenza

Penultima giornata di andata, prima partita del 2023 e ultima interna della fase ascendente del torneo per la Goldengas Senigallia che ospita domani, alle ore 18, il Faenza. Subito il match contro una big del girone per i biancorossi, che si trovano di fronte la seconda in classifica con 20 punti anche se Faenza sarà una delle "vittime" del ritiro dal torneo del Firenze, partito con grandi ambizioni e durato meno di un girone. I toscani, che hanno già perso alcuni giocatori come il capocannoniere del torneo Laganà, non si presenteranno nel match contro il Matelica e alla seconda rinuncia saranno esclusi, perdendo tutti i risultati guadagnati fino ad ora: uno svantaggio per il Faenza che si vedrà tolti due punti, visto che i romagnoli avevano superato la compagine fiorentina. Il torneo rimarrà a 15 squadre con una chiamata di volta in volta a riposare.

Poco cambia però per il spiegare il valore del Faenza, che con 10 vittorie e 3 sconfitte ottenute sul campo ha confermato i pronostici della vigilia che dopo una grande seconda parte di stagione 2021-2022 la vedevano tra le favorite per un torneo di vertice.

Senigallia farà debuttare Filippo Giannini, tornato alla Goldengas durante le festività natalizie e pronto a riprendere da dove aveva interrotto sul finire del campionato scorso, quando rimase vittima di un grave infortunio: sarà nei 12 al posto di Santucci, bloccato da un problema fisico che lo ha costretto alla stop: l’ennesima sfortuna per una Goldengas – negli ultimi giorni in allenamento priva pure di Gnecchi mentre ci sarà regolarmente Pozzetti dopo che è stata commutata in multa la squalifica di una giornata subita – che ha dovuto mettere mano al portafoglio anche per ripristinare la palestra delle giovanili danneggiata dall’alluvione di metà settembre. Arbitrano Berger di Roma e Mariotti di Cascina.

Andrea Pongetti