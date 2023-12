La Goldengas cerca conferme: "Attenzione al Civitanova"

Pronto riscatto Goldengas, ma ora va sfruttato il calendario. Dopo la beffa col Bramante della settimana prima, la squadra di Gabrielli è subito tornata ai due punti battendo nettamente in casa il Porto Recanati domenica scorsa: poco tempo per respirare perché domani si torna di nuovo in campo e di nuovo in casa, alle 21 contro il Civitanova che a sorpresa nell’ultimo turno ha battuto il Bramante facendogli perdere il primato in classifica. Un Civitanova ammazza grandi visto che all’andata la Virtus aveva avuto la meglio pure sulla Goldengas. Stavolta bisognerà evitare distrazioni, per confermare l’attuale quarto posto e sfruttare un calendario ora più abbordabile (dopo la sosta a gennaio trasferta ad Ancona). "Contro Porto Recanati nella prima parte di gara non sempre siamo riusciti a imporre il nostro gioco, cosa che invece è capitata nella seconda metà di gara – dice l’assistente di coach Gabrielli, Andrea Peverada –. Non abbiamo tempo però di rilassarci perché d’ora in avanti i punti pesano il doppio e non si può sbagliare. Attendiamo domani una squadra come il Civitanova che reputo molto complicata da affrontare. Contro il Bramante hanno ribaltato l’esito della gara con un quarto finale strepitoso, noi stessi ci siamo accorti all’andata di quanto sia difficile giocarci contro: dobbiamo rifarci di quel ko (finì 75-67)". Arbitrano Ciaralli di Potenza Picena (Mc) e Bonfigli di Offida (Ap).

a. p.