La Goldengas di Senigallia fa sul serio: ecco Brigato e Medizza

Primo e secondo acquisto in casa Goldengas Senigallia dopo la conferma, arrivata ormai da alcune settimane, di Marco Giacomini. Arrivano Brigato e Medizza. Ad affiancare il capitano e playmaker biancorosso tra gli esterni ci sarà Kevin Brigato, guardia-ala di 25 anni, 194 centimetri. Originario di Castelfranco Veneto, Brigato aveva già affrontato da avversario la Goldengas con la maglia del Padova ma arriva da una stagione in un altro girone (il D, Senigallia era nel C) con la maglia del Cassino. Una stagione positiva per il club, che ha centrato l’ammissione alla nuova B Nazionale e per il giocatore, che ha giocato 22’ di media con 8.7 punti. Brigato nello scorso torneo non ha dunque affrontato la Goldengas ma si è incrociato con il coach biancorosso Gabrielli, che allenava il Teramo.

"Conosco il suo gioco – spiega infatti il nuovo arrivo – Lo ritengo un allenatore preparato e mi sembra che a Senigallia ci sia un progetto ambizioso". Sotto canestro ecco invece Devil Medizza, 197 cm, 33 anni, ex Monfalcone con il quale giocava da anni in serie B segnalandosi puntualmente tra i migliori rimbalzisti: lo scorso anno 9.1 rimbalzi a gara, più 8.3 punti in 27 minuti di media e la fama di gran combattente. Dopo la mancata ammissione alla B Nazionale, la Goldengas non nasconde l’obiettivo di disputare una B Interregionale di vertice, in un girone in gran parte marchigiano dove in prima fascia partirà senz’altro il Loreto Pesaro, che dopo aver acquisito il titolo dell’Osimo dispone di un budget di categoria superiore.

Ma sebbene al momento nel roster ci siano soltanto Giacomini, Brigato e Medizza, il mercato biancorosso è già molto avanti: sono attese infatti in questi giorni le ufficializzazioni dell’altro esterno Lorenzo Neri, ex Montecatini, e del lungo Andres Landoni, argentino lo scorso anno a Civitanova: questi nomi comporranno il quintetto di coach Gabrielli mentre per la panchina pare fatta per il play-guardia Sanna (2003), capocannoniere della C emiliano romagnola col Molinella e per l’ala Benzoni (2004), anche lui in Emilia Romagna ma in C Silver con la Gaetano Scirea Bertinoro.

a. p.