La Goldengas in campo per confermarsi tra le big

Goldengas per imprimere finalmente una svolta alla stagione, Stamura per interrompere la serie nera che dura ormai dalla seconda giornata di campionato. Si chiude tra oggi e domani il girone di andata della serie B Interregionale con Senigallia e Ancona entrambe in trasferta. Gioca prima la Goldengas, terza in classifica assieme a Loreto Pesaro, Amatori Pescara e Pisaurum Pesaro (ma davanti alle altre tre per la classifica avulsa) che rende visita al Pescara Basket, stasera alle 20.30.

"Siamo alla fine del girone di andata – sottolinea il coach Andrea Gabrielli – e ci troviamo nella posizione dove speravamo di essere. Certo c’è ancora da migliorare, non dimentichiamo che a parte Giacomini la squadra rispetto allo scorso anno è interamente nuova". Dopo un inizio faticoso, la Goldengas ha vinto quattro delle ultime cinque gare e stasera ha l’occasione per dare una svolta alla stagione perché l’avversario di turno, penultimo con 3 vittorie e 7 sconfitte, non è certo di prima fascia: la Goldengas è in salute, tanto da aver battuto in settimana una squadra di categoria superiore come Jesi in amichevole (89-79, Medizza 18), ma dovrà evitare l’approccio negativo di due settimane fa a Teramo. Arbitrano Di Santo di Teramo e Marconi di Ancona.

Proprio il Teramo invece è l’avversario della Stamura Ancona, domani in Abruzzo alle 18. Dorici reduci da ben nove sconfitte consecutive e nelle ultime settimane apparsi lontani parenti della squadra che all’esordio in campionato, ormai due mesi fa, superò a sorpresa il Roseto. Teramo ha 8 punti in classifica e non è squadra di prima fascia ma in casa sa farsi rispettare tanto che due settimane fa ha vinto meritatamente contro la Goldengas.

Momento davvero difficile per i biancoverdi che quantomeno in settimana hanno riguadagnato un po’ di fiducia grazie al successo nel campionato under 19, che la società disputa con lo stesso roster e allenatore (Petitto) della B Interregionale: Stars battuta a Bologna 77-69 e settima vittoria in nove match nel campionato giovanile. Arbitrano De Angelis di Grottammare (Ap) e Martini di Mosciano Sant’Angelo (Te).

Andrea Pongetti