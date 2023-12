La Goldengas in casa della capolista Bramante

Fari sulla palestra del padiglione D del quartiere fiera di Pesaro nella prima giornata di ritorno in B Interregionale che si disputa tra oggi e domani. Alle 18 odierne infatti la capolista Bramante Pesaro riceve in casa la Goldengas Senigallia, terza in classifica a quattro lunghezze di distanza: è soltanto il primo match del ritorno ma in un torneo a sole 22 giornate i 2 punti in palio assumono già una capitale importanza perché i biancorossi, già battuti all’andata (59-61), se vogliono provare a riagganciare i rivali devono vincere, non potendo permettersi di scivolare a -6 con inoltre l’aggravante dello 0-2 negli scontri diretti. Il Bramante è la sorpresa del torneo: lo si sapeva forte, ma non così tanto da chiudere la fase ascendente con ben 9 vittorie in 11 partite; la Goldengas è partita senza brillare ma ha vinto cinque delle ultime sei ed ora si trova dove si attendeva potesse essere. "Stiamo crescendo", sottolinea il capitano Giacomini. Arbitrano Renga di Folignano (Ap) e Sperandini di Corridonia (Mc).

Gioca alle ore 18 di oggi anche la Stamura Ancona, con ben altre ambizioni: i biancoverdi rendono visita al Roseto, l’unica squadra che hanno battuto all’andata. Fu un esordio entusiasmante al PalaRossini per i baby di coach Petitto, capaci di sorprendere una squadra accreditata per un piazzamento per i primi quattro posti con una prestazione davvero maiuscola. Il resto del torneo ha però detto ben altro: il Roseto grandi firme (una delle quali, Bastone, in settimana è andato a Ozzano in B Nazionale) sta deludendo clamorosamente ed ha solo 6 punti in classifica, mentre Ancona da allora non ha più vinto ed è ultima con 2. Arriverà oggi l’interruzione alla lunga striscia di 10 sconfitte consecutive? Si gioca al palasport di piazza Olimpia, agli ordini di Pratola di Francavilla a Mare (Ch) e di Ricci di Pedaso (Fm).

Andrea Pongetti