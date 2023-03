La Goldengas ospita San Miniato: una partita con vista sui play-off

Dopo la sosta per la Coppa Italia, torna in campo la Goldengas che domenica alle ore 18 ospita al PalaPanzini San Miniato nell’ottava giornata di ritorno di serie B. Altro match delicatissimo per il quintetto senigalliese che affronta una rivale diretta nella corsa ai play-off per la futura serie B Elite, ai quali sono ammesse le squadre dal quinto al dodicesimo posto: Senigallia è nona con 20 punti e ne ha 8 di vantaggio sul San Miniato che è proprio dodicesimo a 12. Bissando il successo dell’andata, quando i biancorossi vinsero in Toscana 70-62, la qualificazione, obiettivo minimo stagionale, sarebbe ormai pressoché garantita ma soprattutto rimarrebbero vive le speranze di agganciare un piazzamento migliore, magari proprio l’ottavo, l’ultimo che consentirebbe di disputare col vantaggio del fattore campo i play-off. Inizia proprio col San Miniato il rush finale di una stagione altalenante, come ammette coach Paolo Filippetti: "Abbiamo vinto 10 partite e ne abbiamo perse 10, con 5 successi interni e altrettanti esterni – evidenzia il tecnico di Ancona –. Tuttavia il nostro cammino è stato in equilibrio ma non uniforme, alternando serie di successi ad altre di sconfitte. Prima della sosta avevano vinto 3 delle ultime 4 gare, dunque era un buon momento: col San Miniato per noi è un match importantissimo".

La Goldengas ci arriva sicuramente senza Santucci, ma con Giannini dato sulla via del recupero e che potrebbe dare alcuni minuti. Senigallia ha giocato una amichevole contro il Porto Recanati, quarto in C Gold, vincendo tre tempi su quarto per un complessivo 88-76. Arbitrano De Rico di Venezia e Tognazzo di Padova: consueta diretta sul canale Lnp Pass ma mai come stavolta il PalaPanzini dovrà farsi sentire nel sostenere una Goldengas attesa a un bivio delicato della stagione.

Andrea Pongetti