La Goldengas rifiata

Arriva il turno di stop per la Goldengas che domenica non sarà sul parquet: il calendario avrebbe proposto la sfida interna al Firenze, ma il ritiro del quintetto toscano, travolto dai problemi economici dopo le tante ambizioni (e spese) della vigilia, ha reso il girone C di serie B dispari con un club di volta in volta costretto a riposare. Non un male in fondo per la Goldengas, che arriva alla sosta non certo in un buon periodo, con 8 sconfitte nelle ultime 9 partite, 5 consecutive. "Ogni squadra vive nel corso di una stagione un periodo di difficoltà e noi lo stiamo vivendo ora, è evidente – sottolinea il direttore generale biancorosso Federico Ligi – Cosa dobiamo fare? Parlare poco e lavorare molto, mantenendo la massima compattezza, pensando che siamo comunque in linea con l’obiettivo di arrivare tra le prime 12 e conquistare i play-off per la futura B1": la Goldengas al momento è decima con 14 punti, 10 di vantaggio sul tredicesimo posto. Situazione Santucci: il giocatore a dicembre aveva avuto un improvviso e serio problema al forame ovale pervio, completamente risolto con l’intervento effettuato a gennaio. "Sta bene, tornerà a giocare e dovrebbe farlo già in questa stagione – evidenzia Ligi – Non subito, lo attendono ancora tre mesi di terapia che gli consentiranno lavoro sul parquet ma senza contatto fisico. Dopo questo periodo dovrebbe tornare disponibile, dunque potrebbe rientrare per le ultime 2-3 gare di stagione regolare e gli eventuali play-off per l’accesso alla B1".

Andrea Pongetti