La Goldengas riparte Gabrielli è il nuovo coach

Il basket riparte. Due ufficializzazioni in casa Goldengas in vista della B Interregionale 2023-24. Come preannunciato, nessun nuovo ingresso nel ruolo di general manager, fino alla scorsa stagione occupato da Federico Ligi: a svolgerne le funzioni sarà infatti Luigi Giacomelli, 27 anni, già vice-presidente, carica che manterrà. Ritorno al passato recente invece per la guida tecnica, con la firma di coach Andrea Gabrielli, che si siederà sulla panchina senigalliese dopo un anno a Teramo. Gabrielli, 47 anni, aveva guidato la Goldengas alla migliore stagione della sua storia nel 2021-22: Senigallia finì sesta, poi in una memorabile serie playoff contro Bisceglie vinse in trasferta gara 5 approdando per la prima ed unica volta alla semifinale per la A2. Una stagione entusiasmante che fece apprezzare alla tifoseria il coach.

Nell’estate 2022 il tecnico scelse però di lasciare Senigallia per approdare a Teramo, sempre in serie B. A Teramo il destino di Gabrielli è stato simile a quello della Goldengas: in un girone D difficile gli abruzzesi si sono qualificati ai playoff ma non sono riusciti ad accedere alla B Elite finendo in B Interregionale. "Torno in una piazza dove c’è una società capace di mettere nelle migliori condizioni un allenatore – sottolinea Gabrielli – Non amo fare proclami ma una cosa la posso garantire: la combattività e l’intensità saranno le parole d’ordine del roster che creeremo".

Roster che Gabrielli costruirà col neo gm Giacomelli, che si dice "onorato della fiducia che la presidente Sonia Fileri ha riposto in me per occupare questa carica".

Intanto martedì si sono svolti nella sua Roseto i funerali di Dino Maestri, fondatore della società nel 1979 e autentico padre del basket senigalliese: fu proprio lui infatti, ex talentuoso giocatore rosetano trasferitosi a Senigallia per lavoro, a diffondere già all’inizio degli anni Settanta la cultura cestistica in città, scovando ed allenando i primi giovani giocatori, impegnandosi nell’organizzazione di tornei e nel trovare campi di gioco in una città che non aveva ancora nemmeno il palasport. Alla passione e alle capacità organizzative di Maestri il basket senigalliese degli albori deve praticamente tutto e non è azzardato pensare che senza la sua opera iniziata ormai mezzo secolo fa il tanto di bello arrivato dopo non ci sarebbe stato. Commosso il ricordo di tanti suoi ex giocatori come Gallucci, Ercolini, Mancini, Paialunga, Centanni, Santini, Ciarloni: "un intenditore di basket come pochi, un personaggio straordinario che ha letteralmente portato la cultura del basket a Senigallia, fondando poi la società e caricandosela sulle spalle per anni come presidente", è stato sottolineato.

Andrea Pongetti