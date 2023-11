La Goldengas si riscatta, passa con Pisaurum ed ora è attesa dalla sfida con Loreto

GOLDENGAS

79

PISAURUM

69

GOLDENGAS : Giacomini 4, Neri 19, Brigato 20, Landoni 16, Medizza 6; Sanna 7, Arceci ne, Venturi ne, Bassi 3, Imsandt ne, Benzoni, Bracci 4. All. Gabrielli

PISAURUM PESARO: Amati ne, Maiolatesi 10, Bruzzone 13, Benevelli 10, Fabbri, Giunta 4, Vichi 6, Pipitone 3, Rossi 4, Chiorri 19. All. Surico

Arbitri: Uncini di Jesi e Caporalini di Osimo

Parziali: 27-24 45-39 59-50 79-69

Note: spettatori 400 circa.

La Goldengas si riscatta, batte il Pisaurum 79-69 e lo aggancia a quota 6 in classifica dopo altrettante giornate. Successo meritato dei locali, in un match piacevole, con qualche bella giocata offensiva e qualche amnesia difensiva. Sembra tutto facile all’inizio per la Goldengas, avanti 23-7 al 7’, ma il primo quarto finisce 27-24. Match a strappi pure nel secondo periodo, che Senigallia chiude avanti 45-39. Bracci con un bel canestro da sotto riporta la Goldengas in doppia cifra di vantaggio dopo il riposto lungo (50-39 al 22’) ma il Pisaurum non si schioda e dopo aver chiuso il terzo parziale sotto 59-50 con Chiorri si riporta soltanto a due possessi (61-56 al 32’) prima che Brigato, ancora una volta incisivo in attacco, non ridia un po’ di sicurezza ai locali (72-62 al 35’). Pesaro perde Pipitone per falli e pur non mollando non riesce più a rientrare, cedendo a una Goldengas che conquista il secondo successo in tre partite casalinghe e che domenica sarà chiamata ad un’altra sfida pesarese, contro il favorito Loreto.

Andrea Pongetti