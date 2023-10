La Goldengas vince il derby senza entusiasmare, la Stamura deve resettare

Senigallia si riscatta anche se non convince il coach, Ancona incassa il terzo ko consecutivo. Il derby del PalaPanzini di domenica scorsa tra Goldengas e Stamura ha rispettato il pronostico anche se dal punto di vista dello spettacolo ha deluso le aspettative: non c’è stata infatti sostanzialmente partita, con la Goldengas avanti di 25 punti a metà gara e una seconda parte dove, se i giovani dorici hanno avuto il merito di limitare i danni e non mollare, i senigalliesi non hanno certo entusiasmato, accontentandosi di quanto fatto nei primi 20 minuti. Cosa che non è piaciuta al coach della Goldengas Andrea Gabrielli: "Al riposo mi ero raccomandato che si sarebbe ricominciato da 0-0 ma evidentemente non sono stato abbastanza chiaro e dovrò utilizzare altri metodi – evidenzia –. Al termine di una prima metà di partita dove abbiamo fatto non dico il minimo indispensabile ma poco più dopo la pausa abbiamo praticamente smesso di giocare: non va bene, le partite durano 40 minuti". Contro una squadra oggettivamente inferiore per tasso tecnico ed esperienza è stato sufficiente, ma col calendario che attende i biancorossi con le due squadre più forti del campionato in trasferta (Matelica e Loreto Pesaro) e quella più in forma (Pisaurum Pesaro) in casa servirà molto di più e un atteggiamento meno conservativo. E la Stamura? Quello di Senigallia è stato il primo ko davvero netto dei dorici dall’inizio del torneo, in cui la squadra di Petitto aveva sorpreso Roseto all’avvio e spaventato il Bramante la settimana precedente. La Stamura sta iniziando a conoscere la difficoltà di un torneo pieno di giocatori di maggiore esperienza: occorre resettare subito e mostrare un altro volto, già tra due giorni in casa nel derby della quinta di andata contro la Virtus Civitanova. Andrea Pongetti