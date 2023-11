La Goldengas vuole rialzarsi subito. Al PalaPanzini arriva il Roseto

Decima giornata di serie B con la Goldengas Senigallia di nuovo in casa, per affrontare il Roseto 2020. Si gioca domani alle ore 18 al PalaPanzini. Incontro da non fallire per i biancorossi che hanno interrotto la settimana scorsa una striscia positiva di tre vittorie consecutive, perdendo all’ultimo secondo a Teramo, dopo una prestazione tuttavia non completamente all’altezza del valore del roster. Roster dell’avversario odierno di prima qualità nonostante la modesta classifica: Roseto si presentava al via tra le squadre più ambiziose, dietro alle favorite Loreto Pesaro e Matelica ma fino a ora ha deluso le attese, incappando anche in autentiche disfatte, come il ko all’esordio contro la giovanissima Stamura Ancona, che proprio contro il Roseto ha vinto la sua unica partita. La squadra però ha esperienza e tasso tecnico e nella settimana scorsa lo ha dimostrato, sconfiggendo la capolista Bramante Pesaro nel match d’esordio del nuovo coach Castorina. Un Roseto apparso trasformato e che vale senz’altro di più dei suoi 6 punti in classifica, al quale la Goldengas (10) dovrà dunque fare attenzione. Arbitrano De Angelis di Grottammare (Ap) e Caporalini di Osimo (An).

Andrea Pongetti