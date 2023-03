La grande boxe protagonista sotto le stelle di Torrette

Torna il grande pugilato sotto le stelle di Torrette. Appuntamento imperdibile, stasera dalle 20.30, nel quartiere anconetano: al centro sportivo Giuliani spazio alla boxe e al meglio degli atleti cittadini per una grande notte di sport.

Complessivamente saliranno sul ring 12 pugili e in particolare spiccano i due main event che vedranno protagonisti Alex Fiorentino e Alex Iengo, al debutto ufficiale nella categoria élite senza caschetto. Ma le novità non sono finite. Soprattutto per quanto riguarda il club di casa, il Team Boxe Ancona, impegnato con otto pugili. Tra questi, anche una boxeur per sancire l’esordio societario nel pugilato femminile: si tratta di Vasare Kausakyte.

Una bella, ennesima soddisfazione per il sodalizio dorico, che sotto la guida professionale e competente di coach Diego Pieroni continua a crescere, in numeri e qualità, di anno in anno. A curare l’organizzazione è la società Gls Dorica. Durante l’evento sarà attivo il servizio bar. All’interno della struttura presente anche uno stand di Timeless Brand, sponsor ufficiale della manifestazione, che si occuperà anche dell’after match nei locali di corso Stamira. Prima, però, la grande boxe protagonista a Torrette per firmare una bella serata di sport per Ancona.