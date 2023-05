La grande boxe sul ring del Palaindoor Occhinero per il titolo italiano dei piuma

Mattia Occhinero contro Simone Rao: sabato la grande boxe torna al PalaIndoor, nel tempio anconetano dell’atletica indoor, per ospitare il match che mette in palio la cintura vacante dei pesi piuma. Quella che Occhinero ha conquistato contro Musacchi a Ferrara nel marzo 2022 e poi perso contro De Bianchi a Monza lo scorso ottobre. Quest’ultimo però non l’ha difeso, preferendo un altro match di livello europeo e così il titolo italiano pesi piuma è rimasto vacante. Ci ha pensato l’Upa Pittori di Ancona a rimetterlo in palio sabato sera nell’impianto di via della Montagnola.

La serata boxistica comincerà alle 19 e sarà introdotta da una serie di incontri tra dilettanti, quindi i match professionisti tra i pesi massimi Aleksander Ramo e Attila Koros. Infine, attorno alle 22.30, Mattia Occhinero contro Simone Rao, più potente il primo, più longilineo ma anche più giovane e meno esperto il secondo: prevendita biglietti all’edicola di piazza Roma.

Ieri la presentazione dell’evento, con Fabio Luna, presidente regionale del Coni, Andrea Guidotti, assessore allo sport di Ancona, Luciano Romanella, presidente Federpugilato delle Marche, Marco Cappellini e Carlo Censori, che allenano il pugile dorico, e naturalmente lo stesso Mattia Occhinero, insieme al padre Antonio, presidente dell’Upa Pittori Ancona società organizzatrice. "Sono felice che la grande boxe torni ad Ancona – spiega l’assessore Andrea Guidotti –. Ho visto crescere Mattia al PalaVeneto, sarà una soddisfazione vederlo combattere sabato ad Ancona per il titolo italiano, sono sicuro che vincerà. Invito la cittadinanza a fare il tifo per lui".

"Il movimento pugilistico regionale sta dando grandi soddisfazioni allo sport delle Marche – aggiunge Fabio Luna –, non solo dal punto di vista agonistico, ma anche sotto il profilo organizzativo. Quando si crede in un progetto serio e si ha vicino una squadra di persone che lavora con impegno i sogni si possono anche realizzare. Sabato vivremo un grande momento di sport, per Ancona come per tutte le Marche".

Tocca quindi a Mattia Occhinero inquadrare il match: "Ringrazio tutti per quest’opportunità, Regione, Comune, comitato, Upa, il PalaIndoor, gli sponsor: la preparazione è stata lunga e dura, adesso non vedo l’ora di salire sul ring. Conosco bene il mio avversario, ma sabato non ci saranno amici, voglio soltanto vincere. In primis per me e per i miei maestri Marco Cappellini e Carlo Censori, ma anche per la città di Ancona che mi ha sempre sostenuto e che se lo merita e per tutti i miei tifosi".

Giuseppe Poli