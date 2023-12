"La grande forza di volontà aiuta a superare le sfide"

"Il percorso di vita di Paolo Pizzo, contrassegnato da una battaglia contro una grave malattia in giovane età, le sfide nel mondo dello sport e la vittoria su ogni avversità sono la testimonianza di come la volontà possa scolpire il destino". Così ieri il presidente del Club Scherma Jesi Maurizio Dellabella nell’accogliere il campione del Mondo di Spada Paolo Pizzo che ha dialogato con gli studenti del Liceo Artistico Mannucci di Jesi. "Con il sostegno della sua famiglia e una determinazione ferrea questo campione eccezionale, nello sport e nella vita, è divenuto un modello di coraggio e perseveranza – ha aggiunto Dellabella -. Oggi, incontrando i liceali ci ha donato la sua preziosa esperienza su come ogni ostacolo possa essere trasformato in un gradino verso il successo".

Il Palascherma jesino è stato teatro di un evento di eccezionale valore formativo e umano: "In Guardia dalle Difficoltà della Vita. La scherma come sport motivazionale e terapeutico" il tema dell’incontro che si è svolto nel tempio di questo sport. La scherma "intesa non solo come disciplina sportiva ma anche come pratica di rafforzamento interiore ed esercizio motivazionale, è stata al centro di una giornata ricca di emozioni e insegnamenti". A intervenire anche la coordinatrice responsabile dello Iom Jesi e Vallesina Maria Luisa Quaglieri e di Mario Iezzi, direttore area di Intesa Sanpaolo, main sponsor del Club Scherma Jesi. A seguire la proiezione del docufilm "La Stoccata vincente", intenso lavoro cinematografico, interpretato da Alessio Vassallo e Flavio Insinna per Rai Fiction. Al centro la vita di Pizzo, due volte campione: la sua vita è stata segnata a soli 13 anni, dalla diagnosi di un tumore al cervello che avrebbe potuto spegnere i sogni di un ragazzino, ma la volontà ferrea e l’amore per la scherma hanno scritto un destino diverso.

"Crediamo fermamente – commenta Alessandra Florio, direttrice regionale di Intesa - nel contributo che lo sport può dare alla crescita dei giovani, del tessuto sociale e del Paese, di cui la tradizione schermistica jesina è un esempio d’eccellenza con i suoi campioni, l’attività del vivaio e iniziative come l’incontro odierno con le scuole".