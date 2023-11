La grande notte di Charlie. Assalto al titolo europeo

Serata di grande boxe professionistica, stasera in Francia a Charleville-Mézières, dove l’osimano-fidardense Charlemagne "Charlie" Metonyekpon affronta sulle dodici riprese il francese Walid Ouizza, campione di Francia e detentore della cintura Ebu Silver. Proprio la cintura che il trentaduenne francese (17 vittorie di cui 8 per ko e due sconfitte ai punti) mette in palio stasera, per categoria superleggeri, contro lo sfidante, il ventottenne campione italiano Metonyekpon, 13 vittorie da professionista, una per ko, e nessuna sconfitta. Sul ring di Charleville-Mézières, nelle Ardenne francesi, il ventottenne originario del Benin e cresciuto pugilisticamente nella palestra di Castelfidardo, ha la sua grande occasione internazionale. Ci arriva da sfidante, però, non gode dei favori del pronostico e dovrà essere più forte anche del tifo francese che troverà al palas Arena. Il francese di Saint-Ouen, periferia di Parigi, è detentore della cintura europea Ebu Silver grazie alla vittoria sullo spagnolo Alejandro Moya dello scorso mese di marzo, vittoria pesante perché conquistata a Barcellona, in Spagna, e metterà in palio il titolo stasera in Francia, a casa sua. A fare il tifo per Metonyekpon anche una cinquantina di sostenitori che arriveranno dall’Italia con il volo Ryanair fino a Charleroi per recarsi poi ad assistere al Gala di Charleville-Mézières. Il match sarà trasmesso a pagamento pay-per-view su punchtime.tv.

g.p.